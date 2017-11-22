В Тбилиси задержали предполагаемых террористов, которые забаррикадировались в квартире. Операция продолжалалась почти сутки

В Тбилиси в многоэтажном жилом доме на протяжении около 20 часов продолжалась спецоперация против предполагаемых террористов, забаррикадировавшихся в одной из квартир. О завершении операции, начавшейся вечером 21 ноября, сообщили в грузинской Службе государственной безопасности.

По неподтвержденным данным, трое подозреваемых задержаны, один убит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

В ходе операции был смертельно ранен один сотрудник спецназа МВД, он умер в больнице. Сообщается о ранении еще одного спецназовца.

Об антитеррористической операции в Тбилиси стало известно в ночь на 22 ноября. Сообщалось, что преступники начали стрелять по сотрудникам спецназа. О личностях подозреваемых и о том, к какой террористической группировке они могут относиться, ничего не сообщается.

Утром 22 ноября сообщалось, что стрельба на месте операции прекратилась, однако позже стало известно о продолжении операции и о задержании одного из подозреваемых. Террористы стреляли из автоматического оружия и взорвали гранаты.

Непосредственный штурм квартиры шел около пяти часов, сообщает сайт «Новости-Грузия».

В Службе госбезопасности заявили, что подозреваемые — не граждане Грузии и являются сторонниками некоей террористической организации. Квартиру им сдал, по имеющимся данным, житель Панкисского ущелья, где живут, в основном, чеченцы-кистинцы.