В смоленской больнице врачи полчаса игнорировали упавшего в коридоре пациента. Он впал в кому и умер

В Клинической больнице скорой медицинской помощи в Смоленске врачи около получаса не оказывали помощи пациенту, который упал в коридоре и несколько раз ударился головой, пытаясь встать. Об этом сообщает смоленский сайт Readovka.ru.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мужчина выходит из кабинета врача, падает на пол и ударяется головой. Медсестра смотрит на него и уходит в другой кабинет. В течение 10 минут на пациента никто не обращает внимания. Затем к нему подходят три человека (вероятно, врач и медсестры) и волокут за ноги, при этом на полу остается кровавый след. Затем они уходят, а пациент остается лежать на полу.

Запись была сделана в ночь на 12 июня 2017 года. Readovka.ru сообщает, что пациент впал в кому, через девять дней ему сделали трепанацию черепа, а еще через два дня он умер.

По информации Readovka.ru, мужчина попал в больницу после того, как получил удар кастетом по голове в драке около ресторана.

Главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Журавлев в комментарии каналу «360» заявил, что пациента доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения. По словам врача, мужчина вел себя агрессивно.

«Он был госпитализирован в палату наблюдения, и в этот момент вышел из палаты и упал в коридоре. Подходила медсестра, которая не смогла самостоятельно поднять пациента, так как он весил более 100 килограммов», — рассказал Журавлев.

Главврач утверждает, что пациента подвергли «всем методам обследования, диагноз установили вовремя, лечение было проведено адекватно».

По словам Журавлева, опубликованное видео «не соответствует всей картине». «Мы сейчас не можем себя оправдать, потому что возможности сервера не позволили сохранить всю видеозапись», — сказал главврач.

Следственный комитет в связи с публикацией видео начал доследственную проверку.