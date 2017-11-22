В Луганске вооруженные люди заняли здание прокуратуры. Сообщается о задержании сотрудников
В Луганске утром 22 ноября вооруженные люди заняли здание прокуратуры самопровозглашенной республики. Сообщается, что туда зашли около 200 вооруженных людей. Официально руководство республики никак не комментировало операцию.
По информации «Новой газеты», операцию проводит МВД ЛНР. При этом не уточняется, идет ли речь об операции по распоряжению нового главы ведомства Владимира Черкова или же ее проводят сотрудники, лояльные отстраненному главе МВД Игорю Корнету.
Ранее, как сообщает газета, Корнет предложил главе ЛНР Игорю Плотницкому «отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов».
Конфликт между Корнетом и Плотницким обострился, когда 20 ноября глава ЛНР подписал указ об увольнении министра. На следующий день центр Луганска взяли под контроль вооруженные люди, которые отказывались объяснить, кому они подчиняются. Корнет в видеообращении заявил, что не считает себя уволенным.
Плотницкий потребовал привлечь к ответственности Корнета и всех, кто помогал ему в попытке захватить власть.