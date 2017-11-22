В Госдуме разрешили депутатам ограничивать въезд в страну иностранцам, «ущемляющим национальные ценности»

Комитет Госдумы по законодательству одобрил проект закона, дающий право парламенту запрещать своим постановлением въезд в страну иностранцев, пишет РБК.

Запрет на въезд предлагается вводить для иностранцев, совершивших действия, «угрожающие национальным интересам России либо ущемляющие охраняемые в России интересы личности, общества, государства или общепризнанные в России национальные, исторические, духовные, культурные либо иные социальные ценности».

В отзыве комитета по законодательству говорится, что законопроект соответствует Конституции, нормативным правовым актам российского законодательства и не содержит каких-либо противоречий с международными договорами.

Законопроект был внесен в ноябре 2014 года депутатом Ризваном Курбановым и сенатором Людмилой Боковой. Ранее он получил отрицательный отзыв правительства, указавшего, в частности, что в документе не указано, исходя из каких критериев и принципов будут применяться ответные ограничения. Также в отзыве правительства говорилось, что предоставление парламенту права ограничивать въезд иностранцев «выходит за рамки» конституционных полномочий депутатов. Комитет по законодательству, одобрив в целом законопроект, рекомендовал доработать его с учетом замечаний правительства.

Комитет по законодательству является соисполнителем по законопроекту о запрете на въезд иностранцев. Профильный комитет — по развитию гражданского общества — пока свой отзыв не предоставил.