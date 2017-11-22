В Госдуме разрешили депутатам ограничивать въезд в страну иностранцам, «ущемляющим национальные ценности»

РБК
06:34, 22 ноября 2017
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Комитет Госдумы по законодательству одобрил проект закона, дающий право парламенту запрещать своим постановлением въезд в страну иностранцев, пишет РБК.

Запрет на въезд предлагается вводить для иностранцев, совершивших действия, «угрожающие национальным интересам России либо ущемляющие охраняемые в России интересы личности, общества, государства или общепризнанные в России национальные, исторические, духовные, культурные либо иные социальные ценности».

В отзыве комитета по законодательству говорится, что законопроект соответствует Конституции, нормативным правовым актам российского законодательства и не содержит каких-либо противоречий с международными договорами.

Законопроект был внесен в ноябре 2014 года депутатом Ризваном Курбановым и сенатором Людмилой Боковой. Ранее он получил отрицательный отзыв правительства, указавшего, в частности, что в документе не указано, исходя из каких критериев и принципов будут применяться ответные ограничения. Также в отзыве правительства говорилось, что предоставление парламенту права ограничивать въезд иностранцев «выходит за рамки» конституционных полномочий депутатов. Комитет по законодательству, одобрив в целом законопроект, рекомендовал доработать его с учетом замечаний правительства.

Комитет по законодательству является соисполнителем по законопроекту о запрете на въезд иностранцев. Профильный комитет — по развитию гражданского общества — пока свой отзыв не предоставил.

Эта инициатива — ответ на действия конгресса США, который принимает списки нежелательных в своей стране россиян, так наш парламент хочет обеспечить себе право всегда быть в состоянии зеркально ответить, сказал РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

РБК
Правом составлять списки иностранцев, на которых распространяются визовые ограничения, обладает парламент США. Наиболее известным в РФ из таких перечней является «список Магнитского», принятый в 2013 году. Первоначально в список вошли лица, причастные, по версии авторов, к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Позже он был расширен за счет других россиян, нарушающих, по мнению составителей списка, права человека.
МИД РФ в ответ на «список Магнитского» составил свой перечень граждан США, которым запрещен въезд в РФ. В список МИДа вошли американцы, которых российская сторона считает причастными к пыткам в Гуантанамо, а также к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом. 

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