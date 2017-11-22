Умер Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Об этом сообщил ТАСС агент певца. По его словам, Хворостовский умер в Лондоне.

В 2015 году у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Певец на несколько месяцев прервал концертную деятельность для курса лечения, но затем вернулся на сцену.