Умер Дмитрий Хворостовский
07:37, 22 ноября 2017
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Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Об этом сообщил ТАСС агент певца. По его словам, Хворостовский умер в Лондоне.
В 2015 году у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Певец на несколько месяцев прервал концертную деятельность для курса лечения, но затем вернулся на сцену.
Дмитрий Хворостовский, родившийся в Красноярске 16 октября 1962 года, был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. Он, в частности, выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. Хворостовский записал более 40 дисков.