МВД Украины: глава ЛНР Плотницкий уехал в Россию

Артем Шевченко
05:27, 22 ноября 2017
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Обновление. Утром 22 ноября на сайте главы ЛНР появилась видеозапись встречи Плотницкого с руководством МЧС и МВД.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий после появления вооруженных людей в Луганске уехал в Россию. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Комментируя происходящее в ЛНР он заявил, что «пауки в банке продолжают жрать друг друга». Отъезд в Россию, как отмечает Шевченко, «не спас» предыдущего главу самопровозглашенной республики Валерия Болотова. Болотов умер в Москве в январе 2017 года, сообщалось, что причиной смерти стал инфаркт.

События в Луганске также обсуждались на внеочередном заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. Там президенту Петру Порошенко доложили, что в ЛНР со стороны России вошли танки.

Днем 21 ноября в центре Луганска появилась бронетехника и вооруженные люди без знаков различия, которые подчиняются отстраненному от должности главе МВД ЛНР Игорю Корнету.
По версии «Новой газеты», бойцы прибыли в Луганск из соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики, но в ДНР причастность к событиям отвергли.
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