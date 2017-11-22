МВД Украины: глава ЛНР Плотницкий уехал в Россию

Обновление. Утром 22 ноября на сайте главы ЛНР появилась видеозапись встречи Плотницкого с руководством МЧС и МВД.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий после появления вооруженных людей в Луганске уехал в Россию. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Комментируя происходящее в ЛНР он заявил, что «пауки в банке продолжают жрать друг друга». Отъезд в Россию, как отмечает Шевченко, «не спас» предыдущего главу самопровозглашенной республики Валерия Болотова. Болотов умер в Москве в январе 2017 года, сообщалось, что причиной смерти стал инфаркт.

События в Луганске также обсуждались на внеочередном заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. Там президенту Петру Порошенко доложили, что в ЛНР со стороны России вошли танки.