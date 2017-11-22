Международный трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид
Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Трансляцию заседания ведет Ruptly.
Суд отказался назначить другое наказание по просьбе защиты Младича: адвокаты, в частности, ссылались на плохое состояние здоровье генерала.
Младича обвиняли по 11 пунктам, в том числе за осаду Сараева с 1992 по 1996 годы и за убийство восьми тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. Сторона обвинения просила приговорить Младича к пожизненному заключению — максимальному наказанию, которое может назначить Трибунал.
На суде Младич неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения. Во время оглашения приговора, суд отказался прерваться из-за плохого самочувствия Младича. После этого генерал начал громко протестовать и был выведен из зала. Ему дали возможность наблюдать процесс по телевизору.