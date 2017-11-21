Учениц спортивной школы в Петербурге заставили мыть туалет. Прокуратура начала проверку

Учениц детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, занимающихся художественной гимнастикой, заставили мыть общий туалет.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агипова, к ней обратились родители учениц СДЮСШОР № 1, которые рассказали, что шестеро десятилетних гимнасток были сняты с тренировки и отправлены отмывать общественный туалет, испачканный фекалиями.

Убирать туалет учениц отправила заведующая отделением художественной гимнастики. Уборку остановила юрист школы, проходящая мимо.

Одна из учениц, сообщила Агипова, заразилась кишечной инфекцией и была вынуждена пропустить соревнования. Омбудсмен пообещала провести проверку произошедшего.

По данным «Фонтанки», учениц заставили мыть туалет в школе в марте 2017 года. Родители, по версии издания, не придавали произошедшее широкой огласке до тех пор, пока заболевшая ученица (ее отчислили из СДЮСШОР № 1) не была устроена в другую спортивную школу.

Прокуратура Фрунзенского района по поручению прокуратуры города начала проверку сообщений об инциденте в СДЮСШОР № 1. По результатам проверки, будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.