Сотрудница колонии под Новосибирском напала с мечом на священника

26-летняя жительница села Убинское, работавшая в исправительной колонии № 13 под Новосибирском, напала с мечом на знакомого священника. Другой сотрудник колонии отбил ее удары стулом.

Около полудня 15 ноября женщина пришла в кабинет начальника колонии № 13, зная, что в этот момент там будут несколько священников, в том числе настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Убинское. Из дома женщина принесла с собой меч.

Как пишет местное издание «Восемь плюс один», сначала она «стала высказывать претензии по поводу несения церковной службы» священнику из Убинского, а позже попыталась нанести ему не менее трех ударов мечом. Сотрудник колонии отбил их с помощью стула. Затем группа захвата обезоружила нападавшую.

Женщина задержана, ей предъявили обвинение в покушении на убийство. Она пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, пишет «РИА Новости». По данным «Восемь плюс один», нападавшая находится в отпуске по уходу за ребенком.

По словам источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, женщина напала на священника с мечом, похожим по форме на японскую катану.