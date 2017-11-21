России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо»

Интерфакс
08:18, 21 ноября 2017
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Организаторы авиасалона «Фарнборо» в Великобритании запретили России выставлять военную технику на мероприятии, которое пройдет в 2018 году.

Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук. Он выразил сожаление тем фактом, что Россия не сможет использовать «Фарнборо» для демонстрации возможностей российской техники.

«Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции», — заявил Пунчук.

Интерфакс
Авиасалон «Фарнборо» в Великобритании проходит раз в два года. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России и принятия международных санкций против РФ, участники российской делегации столкнулись с отказами в визах, а в 2016 году Россия выставляла только гражданскую технику из-за международных санкций.
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