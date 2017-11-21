Перевозки на электричках в Подмосковье станут полностью частным бизнесом

РБК
10:25, 21 ноября 2017
Надежный источник

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), владеющая и управляющая электричками в Московской области, станет полностью частным предприятием, пишет РБК.

До конца года из состава акционеров ЦППК выйдет последняя госструктура. Свой пакет акций в 25,33% планирует продать Московская область. Пакет акций будет разделен на два лота, сообщается на сайте правительства Московской области. Стартовая цена каждого лота — 1,04 миллиарда рублей Шаг аукциона — 5,2 миллиона руб.

9 ноября свой 25-процентный пакет акций ЦППК продало ОАО «Российские железные дороги». Пакет был продан почти вдвое дешевле стартовой цены, за 2,286 миллиарда рублей. Победителем аукциона стала компания «Маршрутные системы» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в октябре 2017 года. Владельцем «Маршрутных систем» является Артем Ольховский, который, по данным «СПАРК-Интерфакса», не связан с транспортным бизнесом.

Оставшейся половиной ЦППК (50% минус две акции) владеет Московская пассажирская компания (МПК), связанная, по данным «Интерфакса», с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым. Претендует ли МПК на пакет акций, выставленный на продажу правительством Подмосковья, пока неизвестно.

После продажи пакета Московской области ЦППК станет полностью частной компанией.

РБК
Кроме Московской области, Центральная пригородная пассажирская компания работает еще в 10 субъектах России. Однако 97,9% всего пассажиропотока компании приходится на Москву и Подмосковье. ЦППК позиционирует себя как крупнейшего пригородного железнодорожного перевозчика в России.
Первоначально у РЖД было 50% минус две акции ЦППК, а у Москвы и Московской области — по 25%. В 2011 году Московская пассажирская компания (МПК) полностью купила пакет акций, принадлежавший Москве, а в 2013 году — половину пакета акций, который был у РЖД.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме