Перевозки на электричках в Подмосковье станут полностью частным бизнесом

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), владеющая и управляющая электричками в Московской области, станет полностью частным предприятием, пишет РБК.

До конца года из состава акционеров ЦППК выйдет последняя госструктура. Свой пакет акций в 25,33% планирует продать Московская область. Пакет акций будет разделен на два лота, сообщается на сайте правительства Московской области. Стартовая цена каждого лота — 1,04 миллиарда рублей Шаг аукциона — 5,2 миллиона руб.

9 ноября свой 25-процентный пакет акций ЦППК продало ОАО «Российские железные дороги». Пакет был продан почти вдвое дешевле стартовой цены, за 2,286 миллиарда рублей. Победителем аукциона стала компания «Маршрутные системы» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в октябре 2017 года. Владельцем «Маршрутных систем» является Артем Ольховский, который, по данным «СПАРК-Интерфакса», не связан с транспортным бизнесом.

Оставшейся половиной ЦППК (50% минус две акции) владеет Московская пассажирская компания (МПК), связанная, по данным «Интерфакса», с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым. Претендует ли МПК на пакет акций, выставленный на продажу правительством Подмосковья, пока неизвестно.