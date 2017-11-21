«Медуза» выпустила книгу «Как жить». В ней собраны наши лучшие карточки за три года

«Медуза» выпустила сборник под названием «Как жить», в который вошли 52 карточки, написанные с октября 2014 по август 2017 года.

В 232-страничной книге есть ответы на самые разные вопросы, которые могут возникнуть у жителей России: от «Как с толком провести время в тюрьме» и «Как определить эффективность лекарства» до «Как приготовить идеальный омлет» и «Как гладить кошку».

Сборник продается в Москве и Санкт-Петербурге (список магазинов есть тут), а также в магазине «Озон», который доставляет книги по всей стране.