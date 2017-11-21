Кадырова наградили медалью за заслуги в развитии медицины

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов 20 ноября вручил главе республики Рамзану Кадырову золотую медаль имени Николая Блохина и диплом «за выдающиеся заслуги в развитии медицины».

На сайте правительства Чечни медаль названа «высшей наградой Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина». В НМИЦ онкологии подтвердили «Медузе» награждение Кадырова.

Эльхан Сулейманов назвал медаль «высшей наградой для любого онколога нашей страны».

Из слов Сулейманова следует, что награждение Кадырова связано с недавним визитом в Чечню главного онколога Минздрава, директора НМИЦ онкологии .

«Мы осмотрели онкологическую службу, онкологический диспансер, подразделения. Он задавал мне много вопросов и я ему рассказывал, как этого всего удалось добиться. Он меня остановил и сказал: «Эльхан, это не твоя заслуга. Это заслуга человека, который создал условия, чтобы все это произошло»», — рассказал Сулейманов на совещании, которое Кадыров провел с работниками системы здравоохранения Чечни.