«Яндекс.Такси» купил сервис доставки еды Foodfox

Сервис «Яндекс.Такси» закрыл сделку по покупке Foodfox, который занимается доставкой еды из ресторанов. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет РБК.

Сумма сделки, по словам анонимного представителя одного из партнеров «Яндекса», составила менее 10 миллионов долларов. По информации РБК, в Foodfox уже началось расширение штата, хотя официально компании никак не комментируют сделку.

Покупка Foodfox, как отмечает издание, могла быть вызвана объединением «Яндекс.Такси» и Uber на постсоветском пространстве. У Uber уже есть собственный сервис доставки еды UberEATS. «У UberEATS слабые позиции на российском рынке, но раз уж он вошел в периметр сделки — надо с ним что-то делать», — заметил источник РБК.