В Петербурге грабители похитили 10 миллионов рублей под видом сотрудников ФСБ

В Санкт-Петербурге грабители с криками «ФСБ!» забрали 10 миллионов рублей у курьеров, перевозивших наличные из банка в интернет-магазин. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» без ссылок на источники информации.

Утром 20 ноября четыре курьера привезли черные сумки с наличными в офис интернет-магазина «М-Топ» на Индустриальном проспекте. Когда они доставали их из машины, к ним подъехал микроавтобус, из которого выбежали шесть человек в черных водолазках и бейсболках. С криками «ФСБ!» грабители надели на курьеров наручники, отвели их в микроавтобус и забрали сумки с деньгами.

«Фонтанка» со ссылкой на полицию сообщила, что в сумках было 10 миллионов рублей. Эти деньги курьеры забрали из сейфовой ячейки отделения Сбербанка на Новочеркасском проспекте. Конечный получатель денег устанавливается.

По предварительным данным, микроавтобус «Газель», на котором приехали налетчики, был угнан у 50-летнего уроженца Азербайджана.