Сенатор предложил запретить «пропаганду криминальной субкультуры»

Член Совета Федерации Антон Беляков подготовил законопроект, который запретит распространять «пропаганду криминальной субкультуры». Как сообщает ТАСС, соответствующий документ внесен в Госдуму. На момент написания новости в базе Думы его не было.

Поправки предлагается внести в законы «О СМИ», «Об информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Под пропагандой криминальной субкультуры Беляков предлагает понимать распространение «информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения».

Сенатор считает, что популяризация криминального мира несет не меньшую опасность, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.