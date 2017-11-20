Росстат зафиксировал рост безработицы и ускорение снижения реальных доходов населения

Интерфакс
14:25, 20 ноября 2017
Надежный источник

Общая численность безработных в России в октябре 2017 года выросла до 5,1% экономически активного населения. За месяц, по данным Росстата, число безработных в РФ увеличилось на 44 тысячи человек, до 3 миллионов 859 тысяч.

В августе в РФ был рекордно низкий за последние несколько лет уровень безработицы — 4,9%, в сентябре этот показатель составлял 5,1%.

Также Росстат в октябре зафиксировал ускорение темпов снижения реальных доходов населения. По сравнению с октябрем 2016 года доходы снизились на 1,3%. В сентябре и августе снижение реальных доходов равнялось 0,3% в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы населения снижаются в России четвертый год подряд.

Кроме того, Росстат представил уточненные данные о росте ВВП за три квартала 2017 года. По оценке ведомства, внутренний валовый продукт России вырос за этот период на 1,6%. Данные Росстата оказались хуже прогноза Минэкономразвития, ожидавшего, что рост ВВП с января по сентябрь составит 1,8% в годовом выражении.

В октябре, ранее сообщал Росстат, в России был зафиксирован нулевой рост промышленного производства в годовом выражении, что также оказалось хуже прогнозов.

Министерство экономического развития ожидает, что рост ВВП по итогам 2017 года составит 2,1%. В середине ноября, после того, как Росстат опубликовал данные о росте ВВП в третьем квартале на 1,8% (МЭР прогнозировал рост в 2,2%), министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что его ведомство пока не видит причин для пересмотра прогноза.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что регулятор прогнозирует рост ВВП России по итогам года в 1,8%.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме