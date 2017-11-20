Росстат зафиксировал рост безработицы и ускорение снижения реальных доходов населения

Общая численность безработных в России в октябре 2017 года выросла до 5,1% экономически активного населения. За месяц, по данным Росстата, число безработных в РФ увеличилось на 44 тысячи человек, до 3 миллионов 859 тысяч.

В августе в РФ был рекордно низкий за последние несколько лет уровень безработицы — 4,9%, в сентябре этот показатель составлял 5,1%.

Также Росстат в октябре зафиксировал ускорение темпов снижения . По сравнению с октябрем 2016 года доходы снизились на 1,3%. В сентябре и августе снижение реальных доходов равнялось 0,3% в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы населения снижаются в России четвертый год подряд.

Кроме того, Росстат представил уточненные данные о росте ВВП за три квартала 2017 года. По оценке ведомства, внутренний валовый продукт России вырос за этот период на 1,6%. Данные Росстата оказались хуже прогноза Минэкономразвития, ожидавшего, что рост ВВП с января по сентябрь составит 1,8% в годовом выражении.

В октябре, ранее сообщал Росстат, в России был зафиксирован нулевой рост промышленного производства в годовом выражении, что также оказалось хуже прогнозов.