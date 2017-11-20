Большинство россиян назвали Путина выразителем интересов силовиков, олигархов и чиновников

«Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян считают, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы силовиков, олигархов, чиновников и руководителей крупных компаний. Эти же категории населения, по мнению большинства опрошенных, являются социальной опорой для Путина.

Ответы на вопрос, интересы каких слоев населения выражает Путин, распределились следующим образом (респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому сумма превышает 100%):

силовики — 41%

олигархи — 31%

чиновники — 31%

руководители крупных предприятий — 25%

17% опрошенных заявили, что Путин выражает интересы всех россиян без исключения. 23% упомянули средний класс, 17% — простых людей, 15% — культурную и научную элиты, 12% — интеллигенцию.

Ответы на вопрос о социальной опоре Путина распределились похожим образом:

силовики — 51%

олигархи — 34%

чиновники — 31%

руководители крупных предприятий — 26%

14% опрошенных считают, что Путин опирается на все слои населения.

Опрос также показал, что, по мнению 42% россиян, Путин получает от своего окружения неполную и искаженную информацию о положении в стране. 16% считают, что от президента скрывают правду.

Результаты работы Путина на посту президента большинство россиян оценили положительно — он получил среднюю оценку семь по 10-балльной шкале. 17% опрошенных оценили работу Путина на десять баллов, 12% — на девять, 19% — на восемь, 15% — на семь.