ВМС Аргентины зафиксировали попытки пропавшей подводной лодки выйти на связь
Военно-морские силы Аргентины зафиксировали спутниковые сигналы с пропавшей подводной лодки «Сан Хуан», сообщает Reuters. Сигналы были переданы в субботу, 18 ноября.
Установить связь с подлодкой не удалось. Аргентинские специалисты обратились за помощью к неназванной американской компании, специализирующейся на спутниковой связи, чтобы установить по этим сигналам местонахождение подлодки.
В министерстве обороны Аргентины предполагают, что подлодке не удалось выйти на связь из-за плохой погоды. Как именно были поданы сигналы, не уточняется. Это могли быть как попытки выйти на связь с самой подлодки, так и сигнал радиомаяка, который выбрасывается на поверхность в случае чрезвычайных ситуаций.
Подводная лодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь в среду, 15 ноября. В этот момент она находилась в 400 километрах от побережья Аргентины в Атлантическом океане.
К операции по поиску подлодки присоединился американский флот. Поиски осложняются сильным ветром и волнами в районе, где пропала подлодка.
На борту «Сан Хуана» находятся 44 человека.