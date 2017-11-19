ВМС Аргентины зафиксировали попытки пропавшей подводной лодки выйти на связь

Военно-морские силы Аргентины зафиксировали спутниковые сигналы с пропавшей подводной лодки «Сан Хуан», сообщает Reuters. Сигналы были переданы в субботу, 18 ноября.

Установить связь с подлодкой не удалось. Аргентинские специалисты обратились за помощью к неназванной американской компании, специализирующейся на спутниковой связи, чтобы установить по этим сигналам местонахождение подлодки.

В министерстве обороны Аргентины предполагают, что подлодке не удалось выйти на связь из-за плохой погоды. Как именно были поданы сигналы, не уточняется. Это могли быть как попытки выйти на связь с самой подлодки, так и сигнал радиомаяка, который выбрасывается на поверхность в случае чрезвычайных ситуаций.