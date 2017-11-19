Поводом для перестрелки в «Москва-Сити» стал неправильно припаркованный автомобиль

Перестрелка у ресторана Crystall Ball Room в башне «Око» на территории комплекса «Москва-Сити» произошла из-за жалобы охраны заведения на неправильно припаркованный автомобиль, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ресторане в пятницу, 17 ноября, проходил вечер в честь 50-летия предпринимателя Дмитрия Павлова. Ведущим вечера, по данным РБК, был Валдис Пельш, ожидались выступления Григория Лепса, Любови Успенской и других известных исполнителей. На мероприятие собрались около 250 человек.

Около 20:30 охрана, встречавшая посетителей, попросила убрать с парковки черный «Мерседес», который мешал проходу гостей. Из рядом припаркованных автомобилей вышли несколько человек из охраны бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева.

Конфликт с перестрелкой произошел в холле ресторана. Пострадали, по последним данным, не менее шести человек, в том числе сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые охраняли мероприятие.