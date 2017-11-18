Женщина, выигравшая 506 миллионов в «Русское лото», обратилась за выигрышем. «Почта России» не могла ее найти

Жительница Воронежской области Наталья Власова обратилась за выигранными в «Русское лото» 506 миллионами рублей. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба лотереи.

О рекордном в истории российских лотерей джекпоте было объявлено 5 ноября. Сообщалось, что победитель — житель Воронежской области. 9 ноября стало известно, что победитель не обратился за выигрышем — «Почта России», в одном из отделений которой был куплен билет, попросила его «откликнуться».

Как сообщает «Русское лото», Наталья Власова изначально попросила проверить результат розыгрыша внучку, но та сказала ей, что билет не выиграл — как пишет «Комсомольская правда», неправильно проверив результат.

«Наталья Петровна и ее семья видели новости по телевидению о том, что разыскивается победитель-рекордсмен из их региона, но особого значения этому не придали», — заявили в «Русском лото».