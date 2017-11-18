Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Сообщение об этом появилось в фейсбуке группы.

Братья Малькольм и Ангус Янги основали AC/DC в 1973 году. Группа стала одной из самых известных хард-роковых групп в истории; альбом 1980 года Back in Black считается одной из самых продаваемых пластинок в истории.

В 2014 году Малькольм Янг, у которого диагностировали деменцию, ушел из группы. AC/DC выпустили альбом Rock or Bust (первый, записанный без старшего Янга) и запланировали тур. Барабанщик Фил Радд не смог поехать, так как подозревался в угрозе убийством. В 2016-м многолетний вокалист Брайан Джонсон из-за угрозы потери слуха ушел из группы, его заменил Эксл Роуз из Guns NʼRoses. Наконец, в том же году группу покинул басист Клифф Уильямс, игравший в AC/DC с 1977 года.

По состоянию на 2017 году из музыкантов, игравших в AC/DC с первых лет, в группе остается лишь один из основателей коллектива Ангус Янг.

22 октября умер старший брат Малькольма и Ангуса Янгов Джордж Янг, который работал с AC/DC как продюсер в начале их карьеры.