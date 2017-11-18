Песков рассказал об анонимных звонках о бомбах по пути следования кортежа Путина в Петербурге

ТАСС
06:42, 18 ноября 2017

Во время поездки президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург 17 ноября в правоохранительные органы поступило около 60 звонков о заложенных бомбах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня с самого утра поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа, и на объектах по соседству с теми местами, которые по программе должен был посетить Путин», — рассказал Песков вечером 17 ноября.

По его словам, ни в одном случае бомба не была найдена. 

«Естественно, служба безопасности сделала все, что требовалось сделать в этой ситуации. <…> Особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан», — заявил пресс-секретарь президента.

С сентября 2017 года по всей России продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Эвакуированы были сотни тысяч человек. По данным ФСБ, звонки организовали находящиеся за границей граждане РФ. 
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