В Великобритании столкнулись вертолет и легкомоторный самолет. Обломки упали около поместья Ротшильдов
В Великобритании вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом. Катастрофа произошла 17 ноября около города Эйлсбери в графстве Бакингемшир в центральной части Англии, сообщает BBC News.
В катастрофе пострадали несколько человек. Их точное число пока неизвестно. The Telegraph без ссылок на источники сообщает о трех погибших. Выживших ищут с помощью дрона, запущенного пожарной бригадой.
И самолет, и вертолет базировались в авиапарке Уиком, который находится в 32 километрах от места аварии. Столкновение произошло около полудня. Причины катастрофы пока неизвестны.
Обломки обоих летательных аппаратов упали в лесу возле поместья семьи Ротшильдов Уоддесдон.
Уоддесдон — поместье в Бакингемшире, купленное представителями династии банкиров Ротшильдов в 1874 году. Сейчас оно принадлежит британской некоммерческой организации «Национальный фонд». Это известная достопримечательность: ежегодно поместье посещают около 400 тысяч человек.