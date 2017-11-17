В Великобритании столкнулись вертолет и легкомоторный самолет. Обломки упали около поместья Ротшильдов

В Великобритании вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом. Катастрофа произошла 17 ноября около города Эйлсбери в графстве Бакингемшир в центральной части Англии, сообщает BBC News.

В катастрофе пострадали несколько человек. Их точное число пока неизвестно. The Telegraph без ссылок на источники сообщает о трех погибших. Выживших ищут с помощью дрона, запущенного пожарной бригадой.

И самолет, и вертолет базировались в авиапарке Уиком, который находится в 32 километрах от места аварии. Столкновение произошло около полудня. Причины катастрофы пока неизвестны.

Обломки обоих летательных аппаратов упали в лесу возле поместья семьи Ротшильдов Уоддесдон.