Шестеро обвиняемых в хулиганстве порезали себе вены в Мосгорсуде

Обновление: СК начал проверку по факту произошедшего в Мосгорсуде, в ходе которой будет «дана оценка действиям сотрудников конвойной службы».

Шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни во время заседания Мосгорсуда, рассматривавшего вопрос о продлении им срока ареста, попытались перерезать себе вены. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев.

«Им была вызвана скорая, оказывается необходимая помощь», — сказал адвокат, добавив, что не располагает информацией о том, каким образом находящимся в СИЗО удалось пронести с собой в суд лезвия.

Обвиняемые, добавил он, находятся под стражей с 2015 года.

В расписании рассмотрения дел на сайте судов Москвы указано заседание в Мосгорсуде о продлении срока ареста Алдамову Х. О., Джамбулатову Х. Н., Айдаеву Р. Д., Мутаеву Л. Р., Щербакову А. В., Исмаилову Ш. Ш. и Арсмурзаеву Р. В. Заседание было назначено на 12:30 мск.