Серена Уильямс вышла замуж за одного из основателей Reddit Алексиса Оганяна
Теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна. Церемония бракосочетания состоялась в Новом Орлеане. В числе гостей были Винус Уильямс, Ким Кардашьян, Бейонсе, Ева Лонгория и Каролина Возняцки.
📸 Beyoncé, Kim Kardashian… une pluie de stars était au mariage de Serena Williams ▶️ https://t.co/uHjy36MhZf pic.twitter.com/UTjpmXrfpW— Yahoo People (@YahooPeopleFR) November 17, 2017
В декабре 2016 года Серена Уильямс объявила о помолвке с Алексисом Оганяном, опубликовав об этом стихотворение на Reddit. Уильямс и Оганян встречались с 2015 года, но публично не рассказывали о своих отношениях. В сентябре 2017 года у пары родилась дочь.
Серена Уильямс — одна из лучших теннисисток в истории. Она 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде.