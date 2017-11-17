Серена Уильямс вышла замуж за одного из основателей Reddit Алексиса Оганяна

Теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна. Церемония бракосочетания состоялась в Новом Орлеане. В числе гостей были Винус Уильямс, Ким Кардашьян, Бейонсе, Ева Лонгория и Каролина Возняцки.

В декабре 2016 года Серена Уильямс объявила о помолвке с Алексисом Оганяном, опубликовав об этом стихотворение на Reddit. Уильямс и Оганян встречались с 2015 года, но публично не рассказывали о своих отношениях. В сентябре 2017 года у пары родилась дочь.

Серена Уильямс — одна из лучших теннисисток в истории. Она 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде.