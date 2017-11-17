Джордж Клуни снимет сериал по книге «Уловка-22»
Джордж Клуни объявил о планах снять шестисерийный телесериал по книге Джозефа Хеллера «Уловка-22». Клуни также сыграет одну из ролей в сериале.
Права на производство сериала принадлежат компании Paramount Television. Какой канал или онлайн-сервис будет его показывать, не сообщается.
Кто будет играть главную роль военнослужащего Йоссариана в сериале, пока не сообщается. Клуни сыграет роль полковника Каткарта.
Последний раз Клуни занимался телепроектами в 1999 году, когда играл одну из главных ролей в сериале «Скорая помощь».
Роман Хеллера «Уловка-22» рассказывает об американском военнослужащем Йоссариане, который отказывается совершать боевые вылеты во время Второй мировой войны, имитируя психическое расстройство. Роман написан в сатирической манере и известен как антивоенное произведение. В 1970 году по нему был снят полнометражный фильм.