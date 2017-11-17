Джордж Клуни снимет сериал по книге «Уловка-22»

Джордж Клуни объявил о планах снять шестисерийный телесериал по книге Джозефа Хеллера «Уловка-22». Клуни также сыграет одну из ролей в сериале.

Права на производство сериала принадлежат компании Paramount Television. Какой канал или онлайн-сервис будет его показывать, не сообщается.

Кто будет играть главную роль военнослужащего Йоссариана в сериале, пока не сообщается. Клуни сыграет роль полковника Каткарта.