Бывшую жену Берлускони обязали вернуть ему алименты на 60 миллионов евро

Бывшая жена бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и мать его троих детей Вероника Ларио по решению суда должна вернуть 60 миллионов евро, полученных от Берлускони в качестве алиментов, пишет BBC.

Суд также снял с Берлускони обязанность в дальнейшем платить бывшей жене алименты — 1,4 миллиона евро в месяц.

Адвокаты Берлускони утверждали, что Вероника Ларио не нуждается в деньгах от бывшего мужа, поскольку сама обладает состоянием в 16 миллионов евро — это деньги в банках, драгоценности и бизнес в сфере недвижимости.