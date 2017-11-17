Ататюрка и Эрдогана поместили в список врагов на учениях НАТО

В материалах к учениям НАТО в Норвегии основателя современного турецкого государства Мустафу Кемаля Ататюрка и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поместили в список врагов.

В учениях принимали участие 40 турецких военнослужащих. Эрдоган отозвал их из Норвегии, узнав об инциденте со списком врагов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принес извинения Турции. Он рассказал, что ответственность за случившееся лежит на гражданском сотруднике, который готовил материалы к учениям по контракту с Норвегией.

Газета Daily Sabah ранее сообщила, что на учениях произошли два инцидента. Один из технических сотрудников использовал фотографию Ататюрка, чтобы проиллюстрировать войска противника на учениях.

Кроме того, по данным Daily Sabah, норвежский офицер турецкого происхождения создал фейковый аккаунт во внутренней сети НАТО и опубликовал от имени Эрдогана записи, направленные против альянса.