Жителя Нальчика без кистей рук обвинили в нападении на полицейских

В Нальчике главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова, у которого нет кистей обеих рук, обвинили в нападении на сотрудников полиции, сообщает «Кавказский узел».

Аслан Иритов, по версии следствия, 31 октября в своем доме ударил одного сотрудника полиции головой в лицо и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Также в нападении на полицейских обвиняется брат Аслана Иритов — Беслан. Оба они свою вину отрицают. Аслан Иритов уверяет, что не он напал на полицейских, а сотрудники полиции избили его и его брата.

Суд отправил Аслана и Беслана Иритовых под домашний арест до 31 декабря.