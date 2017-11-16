Жителя Нальчика без кистей рук обвинили в нападении на полицейских

Кавказский узел
14:55, 16 ноября 2017
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В Нальчике главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова, у которого нет кистей обеих рук, обвинили в нападении на сотрудников полиции, сообщает «Кавказский узел».

Аслан Иритов, по версии следствия, 31 октября в своем доме ударил одного сотрудника полиции головой в лицо и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Также в нападении на полицейских обвиняется брат Аслана Иритов — Беслан. Оба они свою вину отрицают. Аслан Иритов уверяет, что не он напал на полицейских, а сотрудники полиции избили его и его брата.

Суд отправил Аслана и Беслана Иритовых под домашний арест до 31 декабря.

«Иритов подозревается в том, что у себя в домовладении 31 октября в 07.00 применил насилие в отношении сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей», — говорится в постановлении суда.

Кавказский узел
Аслан Иритов возглавляет общественную организацию «Вольный аул», требующую от городских властей выдать участки под строительство в одноименном микрорайоне Нальчика.  Глава Нальчика Арсен Алакаев, в свою очередь, настаивает, что участки жители Вольного аула могут получить только через процедуру торгов.
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