Жителя Нальчика без кистей рук обвинили в нападении на полицейских
В Нальчике главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова, у которого нет кистей обеих рук, обвинили в нападении на сотрудников полиции, сообщает «Кавказский узел».
Аслан Иритов, по версии следствия, 31 октября в своем доме ударил одного сотрудника полиции головой в лицо и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Также в нападении на полицейских обвиняется брат Аслана Иритов — Беслан. Оба они свою вину отрицают. Аслан Иритов уверяет, что не он напал на полицейских, а сотрудники полиции избили его и его брата.
Суд отправил Аслана и Беслана Иритовых под домашний арест до 31 декабря.
«Иритов подозревается в том, что у себя в домовладении 31 октября в 07.00 применил насилие в отношении сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей», — говорится в постановлении суда.