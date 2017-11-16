Умер рэпер Лил Пип

Billboard
07:56, 16 ноября 2017
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В США скончался рэп-музыкант Густав Ар, известный под псевдонимом Лил Пип. Информацию о смерти Лил Пипа подтвердил его менеджер Майки Кортес.

Лил Пип умер в возрасте 21 года. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла быть передозировка опиатов. 15 ноября у Пипа должен был состояться концерт в городе Тусон в штате Аризона. Выступление было отменено. Официальных подтверждений о причине смерти исполнителя не поступало.

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Лил Пип был известен как рэп-исполнитель, совмещавший в своей музыке хип-хоп и эмо. Его дебютный альбом «Come Over When Youʼre Sober» вышел в сентябре 2017 года.
Лил Пип выступал в России в марте 2017 года. Его клип на песню «benz truck (ГЕЛИК)» частично снят в Москве.
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