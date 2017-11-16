У Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн
Комитет по конституционным делам сената Италии присвоил произведению «Fratelli dʼItalia» («Братья итальянцы») статус национального гимна.
«Fratelli dʼItalia» с 1946 года повсеместно использовалось в качестве национального гимна, однако до настоящего момента не имело официального статуса.
Произведение «Fratelli dʼItalia» (также известно как «Il Canto degli Italiani» — «Песнь итальянцев») было создано в середине XIX века Гоффредо Мамели (слова) и Микеле Новаро (музыка).
С 1861 по 1946 годы гимном Италии был «Королевский марш» («Marcia Reale dʼOrdinanza»).