У Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн

ANSA
07:16, 16 ноября 2017
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Комитет по конституционным делам сената Италии присвоил произведению «Fratelli dʼItalia» («Братья итальянцы») статус национального гимна.

«Fratelli dʼItalia» с 1946 года повсеместно использовалось в качестве национального гимна, однако до настоящего момента не имело официального статуса.

Inno Di Mameli Vs Francia (mondiali 2006)
jessica grauso
Произведение «Fratelli dʼItalia» (также известно как «Il Canto degli Italiani» — «Песнь итальянцев») было создано в середине XIX века Гоффредо Мамели (слова) и Микеле Новаро (музыка).
С 1861 по 1946 годы гимном Италии был «Королевский марш» («Marcia Reale dʼOrdinanza»).
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