Почетный президент ОКР: «Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал»
Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предложил расстрелять бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который рассказал о систематическом применении допинга в российском спорте.
«Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», — сказал Тягачев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Тягачев также заявил, что Россия откажется от участия в Олимпиаде 2018 года, если к соревнованиям не допустят кого-то из спортсменов сборной либо если им запретят выступать под национальным флагом.
«Мы настолько сильная страна, и в области спорта мы показали всему миру наше великое значение, и наши великие победы, и развитие спорта. Все это говорит о том, что мы правильные люди и на правильном пути. Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем», — заявил Тягачев.