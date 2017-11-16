Почетный президент ОКР: «Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал»

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предложил расстрелять бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который рассказал о систематическом применении допинга в российском спорте.

«Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», — сказал Тягачев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Тягачев также заявил, что Россия откажется от участия в Олимпиаде 2018 года, если к соревнованиям не допустят кого-то из спортсменов сборной либо если им запретят выступать под национальным флагом.