Почетный президент ОКР: «Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал»

Говорит Москва
14:37, 16 ноября 2017
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Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предложил расстрелять бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который рассказал о систематическом применении допинга в российском спорте.

«Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», — сказал Тягачев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Тягачев также заявил, что Россия откажется от участия в Олимпиаде 2018 года, если к соревнованиям не допустят кого-то из спортсменов сборной либо если им запретят выступать под национальным флагом.

«Мы настолько сильная страна, и в области спорта мы показали всему миру наше великое значение, и наши великие победы, и развитие спорта. Все это говорит о том, что мы правильные люди и на правильном пути. Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем», — заявил Тягачев.

Говорит Москва
Показания Григория Родченкова легли в основу расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое пришло к выводу о систематическом применении запрещенных препаратов в российском спорте. Российские чиновники признают отдельные нарушения, но отвергают утверждение о существовании системы использования допинга, поддерживаемой государством.
16 ноября ВАДА отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Его статус был приостановлен в 2015 году, после доклада комиссии ВАДА о применении допинга в российском спорте.
В декабре Международный олимпийский комитет примет окончательное решение о том, будет ли сборная России допущена к участию в Олимпиаде 2018 года.
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