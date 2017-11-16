Госдума одобрила возврат налога на движимое имущество организаций

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих, в числе прочего, возврат налога на движимое имущество организаций.

Ставку налога на движимое имущество будут устанавливать регионы, но она не может превышать 1,1%.

При этом субъекты РФ могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть до полного освобождения такого имущества от налогообложения. О сохранении таких льгот уже объявили власти Ивановской области и Санкт-Петербурга.