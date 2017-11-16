Главу компании, строящей метро в Петербурге, обвинили в неуплате налогов на 700 миллионов рублей

Генеральный директор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов обвинен в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более чем 700 миллионов рублей.

Морозов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Следственного комитета РФ по Петербургу, отправлен под домашний арест.