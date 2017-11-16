Главу компании, строящей метро в Петербурге, обвинили в неуплате налогов на 700 миллионов рублей
Генеральный директор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов обвинен в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более чем 700 миллионов рублей.
Морозов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Следственного комитета РФ по Петербургу, отправлен под домашний арест.
По данным следствия, Андрей Морозов, генеральный директор ЗАО «СМУ-11 Метрострой», в нарушение Налогового кодекса РФ в период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты в бюджетную систему России НДС, а также налога на прибыль на сумму более 719 млн рублей.
СМУ-11 — одна из крупнейших организаций в структуре петербургского «Метростроя». Помимо строительства метро в Петербурге, «СМУ-11 Метрострой», в числе прочего, участвовало в возведении второй сцены Мариинского театра и комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
Издание «Фонтанка» сообщало, что в 2016 году ФНС доначислила «СМУ-11 Метростроя» более миллиарда рублей сборов, пеней и штрафов, а летом 2017 года подала иск о банкротстве компании. Рассмотрение иска о банкротстве компании, по состоянию на середину ноября, завершено не было. Решение о доначислении налогов в силу также не вступило.