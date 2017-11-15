Возбуждено уголовное дело о клевете на главу службы безопасности «Роснефти»

Такая публикация выходила в июле 2017 года на сайте compromat.ru.

Речь идет о публикациях, в которых говорилось, что Урал Латыпов уволился из Генпрокуратуры в 2012 году якобы «из-за скандала, связанного с лоббистской деятельностью, несовместимой со служебными обязанностями».

Дело по ст. 128 («Клевета») УК РФ в связи «с распространением в интернете клеветнической информации» о Латыпове.

ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о клевете на главу службы безопасности «Роснефти» Урала Латыпова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства

Урал Латыпов возглавил службу безопасности «Роснефти» в марте 2017 года. На этом посту он сменил генерала ФСБ Олега Феоктистова, проработавшего в «Роснефти» около полугода и сыгравшего, как предполагается, ключевую роль в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке.

В «Роснефти» Латыпов работает с апреля 2016 года. До назначения на пост главы службы безопасности нефтяной компании он был заместителем руководителя этого подразделения.

До прихода в «Роснефть» Латыпов с 1996 по 2012 годы работал в органах прокуратуры, в том числе на посту старшего прокурора Главного управления по надзору за следствием, а затем четыре года в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).