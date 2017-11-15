В Тампе разыскивают серийного убийцу. Он застрелил четырех прохожих в одном районе

В американском городе Тампа ведутся розыски предполагаемого серийного убийцы, застрелившего в общей сложности четырех случайных прохожих в пределах одного района менее чем за месяц.

Последнее убийство было совершено рано утром 14 ноября в районе Семинол-хайтс. 60-летний мужчина Ронни Фелтон был застрелен неподалеку от автобусной остановки по пути в церковь, где он помогал раздавать еду бездомным. Мужчину убили выстрелом в спину,

Три других убийства были совершены в том же районе 9, 11 и 19 октября. В полиции предполагают, что все убийства связаны между собой и совершены одним преступником.

По предварительным данным, убийцей мог быть чернокожий мужчина худощавого телосложения, одетый в черное.

Полиция Тампы просит местных жителей сообщить, знают ли они о том, что кто-то из их близких или знакомых не был дома в моменты убийств. За сведения, которые могут помочь в поимке преступника, объявлена награда в 41 тысячу долларов.