В Калифорнии мужчина убил четырех человек и напал на школу, ранив нескольких детей

Associated Press
21:05, 14 ноября 2017
Надежный источник

В Ранчо-Техейма в северной Калифорнии мужчина убил и ранил несколько человек. Преступник открыл огонь в нескольких разных местах, в том числе в начальной школе.

По последним данным, погибли четыре человека и как минимум семеро пострадали. По данным Associated Press, в больницу были доставлены как минимум трое детей.

Преступник, имя которого не называется, был застрелен помощниками шерифа. При нем нашли два пистолета и полуавтоматическое оружие.

По предварительным данным, мужчина начал стрелять у себя дома в ходе конфликта у себя дома. После этого преступник, по словам одного из его соседей, взял чужую машину и уехал, начав стрелять в других местах.

По мнению сотрудников шерифа, он выбирал жертв случайно; в частности, он ранил женщину с ребенком, которые ехали в машине. Всего правоохранительные органы работают на семи разных местах преступления. Они допускают, что число пострадавших может оказаться больше.

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