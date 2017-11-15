В Хабаровском крае разбился самолет. Погибли шесть человек, выжила четырехлетняя девочка

Обновление. МВД уточнило данные о погибших. На месте катастрофы обнаружены тела шести человек: двух членов экипажа и четырех пассажиров.

При посадке в селе Нелькан в Хабаровском крае разбился пассажирский самолет L-410. Это произошло около 13:00 по местному времени (6:00 по Москве) 15 ноября. Как сообщили в МВД, в катастрофе погибли восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров.

На месте падения спасателям удалось обнаружить живой четырехлетнюю девочку, за которой из Николаевска-на-Амуре отправили вертолет санавиации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили в местной диспетчерской службе, самолет пролетел взлетно-посадочную полосу на 1,5-2 километра и совершил жесткую посадку в лесополосе. В Гидрометцентре сообщили, что, хотя температура воздуха в Нелькане составляет -25 градусов, погода была ясная без порывов ветра.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатаци воздушного транспорта. Следствие рассматривает три возможные причины случившегося: техническая неисправность, ошибка пилотирования и погодные условия.

Самолет выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Нелькан. Вместимость чешского L-410 составляет до 19 человек.