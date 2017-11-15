В «Бутырке» два человека покончили с собой в одной камере с разницей в 8 часов

В психиатрической больнице СИЗО «Бутырка» два человека совершили самоубийство с разницей около восьми часов в одной камере. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Еву Меркачеву.

10 ноября около 01:40 в камере попытался покончить с собой 40-летний мужчина; его доставили в НИИ им. Склифосовского, где он умер. На его место перевели 30-летнего мужчину, который покончил с собой около девяти утра.

По словам Меркачевой, после самоубийства камеру обычно опечатывают для проведения следственных действий, однако в этом случае этого не произошло.

Оба погибших были фигурантами дел о краже и хранении наркотических средств, сообщила Меркачева. Их доставили в психиатрическую больницу «Бутырки» из СИЗО «Матросская тишина» после попыток самоубийства с диагнозами «склонность к суицидам».

ОНК попросила Федеральную службу исполнения наказаний провести проверку по факту случившегося.