В «Бутырке» два человека покончили с собой в одной камере с разницей в 8 часов
В психиатрической больнице СИЗО «Бутырка» два человека совершили самоубийство с разницей около восьми часов в одной камере. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Еву Меркачеву.
10 ноября около 01:40 в камере попытался покончить с собой 40-летний мужчина; его доставили в НИИ им. Склифосовского, где он умер. На его место перевели 30-летнего мужчину, который покончил с собой около девяти утра.
По словам Меркачевой, после самоубийства камеру обычно опечатывают для проведения следственных действий, однако в этом случае этого не произошло.
Оба погибших были фигурантами дел о краже и хранении наркотических средств, сообщила Меркачева. Их доставили в психиатрическую больницу «Бутырки» из СИЗО «Матросская тишина» после попыток самоубийства с диагнозами «склонность к суицидам».
ОНК попросила Федеральную службу исполнения наказаний провести проверку по факту случившегося.
«Есть много причин, по которым заключенные совершают самоубийство. Это может быть не только психологическое состояние, но и давление со стороны других заключенных, болезнь. У нас даже был случай, когда человек пытался сделать это, потому что страдал клаустрофобией и не мог находиться в заключении», — сказала Ева Меркачева.