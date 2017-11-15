Присяжные оправдали водителя бизнесмена, убившего чиновников в Красногорске. Его обвиняли в пособничестве

«Накануне в Московском областном суде был вынесен оправдательный вердикт присяжных по делу Элизбарашвили», — сообщила в среду «Интерфаксу» пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Коллегия присяжных оправдала Шоту Элизбарашвили, работавшего водителем у бизнесмена Амирама Георгадзе, убившего 19 октября 2015 года в Красногорске трех человек.

Бизнесмен Амиран Георгадзе в октябре 2015 года убил первого заместителя главы администрации Красногорского района Подмосковья, гендиректора ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей», своего партнера по бизнесу, а также случайного свидетеля, после чего покончил с собой.

На место убийства предпринимателя и в здание администрации, где были застрелены чиновники, Георгадзе доставил его водитель — Шота Элизбарашвили. Водитель также по указанию Георгадзе снимал происходящее на видео.

Элизбарашвили обвиняли в пособничестве в трех убийствах (случайного свидетеля, по версии следствия, Георгадзе убил без участия водителя), а также незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.

Элизбарашвили свою вину категорически отрицал, утверждая, что выполнял требования Георгадзе под угрозой оружия. Водитель в ходе следствия и на суде также указывал, что добровольно сдался полиции и помогал в расследовании.