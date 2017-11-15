«Дождь»: епископ Тихон Шевкунов в разговорах с Путиным «выражал недовольство» творчеством Серебренникова

Наместник Сретенского монастыря, епископ Тихон Шевкунов в беседах с президентом Владимиром Путиным «выражал недовольство» творчеством Кирилла Серебренникова, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Когда это произошло, о каких именно произведениях Серебренникова говорил с Путиным епископ и что тот ему ответил, не уточняется.

Близкий к ФСБ источник рассказал телеканалу, что руководство этого ведомства также знало о «неприятии Шевкуновым творчества Серебренникова». По мнению источника, недовольство епископа могло «повлиять на решение о начале оперативных мероприятий» по делу Серебренникова. Телеканал отмечает, что Сретенский монастырь «часто посещают офицеры ФСБ».