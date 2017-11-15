«Дождь»: епископ Тихон Шевкунов в разговорах с Путиным «выражал недовольство» творчеством Серебренникова

Дождь
18:12, 15 ноября 2017
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Наместник Сретенского монастыря, епископ Тихон Шевкунов в беседах с президентом Владимиром Путиным «выражал недовольство» творчеством Кирилла Серебренникова, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Когда это произошло, о каких именно произведениях Серебренникова говорил с Путиным епископ и что тот ему ответил, не уточняется. 

Близкий к ФСБ источник рассказал телеканалу, что руководство этого ведомства также знало о «неприятии Шевкуновым творчества Серебренникова». По мнению источника, недовольство епископа могло «повлиять на решение о начале оперативных мероприятий» по делу Серебренникова. Телеканал отмечает, что Сретенский монастырь «часто посещают офицеры ФСБ».

Настоятель Сретенского монастыря, отец Тихон Шевкунов, которого многие считают духовником Владимира Путина, стоит за уголовным преследованием Кирилла Серебренникова и его команды. 

Дождь
Предположения о роли епископа Тихона Шевкунова, которого называют «духовником Путина», в событиях вокруг режиссера Кирилла Серебренникова высказывались несколько раз.
В частности, когда в июле Большой театр перенес премьеру балета Серебренникова «Нуреев», главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что это якобы было сделано после звонка министру культуры РФ от епископа Тихона, которому, по его данным, пожаловались присутствовавшие на прогоне представители РПЦ. Шевкунов тогда отверг свою причастность к происходящему.
Имя епископа Тихона в контексте уголовного преследования Кирилла Серебренникова упоминал журналист Андрей Лошак. Он предположил, что из-за фильма Серебренникова «Ученик» «православные активисты настучали клерикалам, клерикалы — Шевкунову, Шевкунов показал Путину нарезочку — <…> [и] жернова басманного правосудия закрутились».
14 ноября «Радио Свобода» опубликовало интервью епископа Тихона Зое Световой, в котором он заявил, что не смотрел ни одной работы Серебренникова. «[Это] человек, убеждения которого очень далеки от моих. Возможно, он хороший режиссер. Ничего не смотрел, не берусь об этом судить», — сказал он.
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