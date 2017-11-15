«Дождь»: епископ Тихон Шевкунов в разговорах с Путиным «выражал недовольство» творчеством Серебренникова
Наместник Сретенского монастыря, епископ Тихон Шевкунов в беседах с президентом Владимиром Путиным «выражал недовольство» творчеством Кирилла Серебренникова, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Когда это произошло, о каких именно произведениях Серебренникова говорил с Путиным епископ и что тот ему ответил, не уточняется.
Близкий к ФСБ источник рассказал телеканалу, что руководство этого ведомства также знало о «неприятии Шевкуновым творчества Серебренникова». По мнению источника, недовольство епископа могло «повлиять на решение о начале оперативных мероприятий» по делу Серебренникова. Телеканал отмечает, что Сретенский монастырь «часто посещают офицеры ФСБ».
Настоятель Сретенского монастыря, отец Тихон Шевкунов, которого многие считают духовником Владимира Путина, стоит за уголовным преследованием Кирилла Серебренникова и его команды.