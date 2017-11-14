В Совете Федерации предложили «на пушечный выстрел» не подпускать иностранцев к избирательным участкам

Иностранцам запретят доступ к избирательным участкам и другим связанным с выборами системам. Об этом рассказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По словам Климова, подготовка соответствующего законопроекта — «дело ближайших недель». Новые меры нужны, «чтобы никто на пушечный выстрел не подходил к нашим избирательным участкам и избирательной системе, за исключением аккредитованных журналистов и официальных международных наблюдателей».

Климов обвинил иностранцев в попытке влиять на выборы в России. В качестве примера он привел неназванную программу, которую якобы использовали в Москве, чтобы указывать избирателю «куда идти и за кого голосовать».

Почему с появлением таких программ нельзя бороться в рамках действующего законодательства об ограничениях в ходе предвыборной агитации, Климов не уточнил.