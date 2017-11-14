В Сирии убит российский боксер, воевавший за ИГ

В Сирии убит боксер из Уфы Вячеслав Лапшин, воевавший на стороне «Исламского государства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру Лапшина Ольгу.

Лапшин, по словам сестры, погиб в марте 2016 года. Его вдова Руфина и четверо детей вернулись в Россию 13 ноября. Самолет доставил их из Сирии в Грозный.

По словам Ольги Лапшиной, ее брат — профессиональный спортсмен, боксер — принял ислам в 15 лет. В июне 2015 года Лапшин вместе с женой и тремя детьми уехали в Турцию по турпутевке, однако назад в Россию они не вернулись, а затем и перебрались в Сирию.

Руфина Лапшина, оставшись вдовой, была вынуждена снова выйти замуж. Младшего, четвертого, ребенка она родила во втором браке. По словам Ольги Лапшиной, вдова ее брата одиннадцать раз пыталась бежать на родину из Сирии, но все попытки закончились неудачно.