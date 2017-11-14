Тереза Мэй обвинила Россию в подрыве мирового порядка. В Совете Федерации назвали ее слова клеветой и оговором

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете в честь избрания Лондона выступила с речью, в которой обвинила Россию в подрыве мирового порядка.

По словам Терезы Мэй, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство европейских стран, поддерживает конфликт в Донбассе и развернула масштабную кампанию по кибершпионажу, в том числе вмешивалась в выборы, взламывала министерство обороны Дании и немецкий бундестаг. Россия, по мнению Мэй, «военизирует информацию», а ее государственные медиа распространяют фейковые новости и отредактированные изображения, чтобы посеять раскол на Западе и подорвать институты западных государств.

«У меня есть простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И у вас ничего не получится. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, привлекательность открытых и свободных обществ, и приверженность западных стран тем альянсам, которые их связывают», — заявила Мэй.

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев в своем фейсбуке назвал обвинения Мэй бездоказательными и отметил, что они являются «клеветой, оговором», а также идеологическими штампами. По словам Косачева, Россия не недооценивает западную демократию, а «не питает иллюзий по поводу абсолютно недемократичного поведения Запада на международной арене».