Сборные России и Испании по футболу сыграли 3:3. Россия отыгралась с 0:2, Испания забила два пенальти

Сборные России и Испании по футболу сыграли со счетом 3:3 товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

Россия к 35-й минуте проигрывала 0:2, но к 51-й минуте отыгралась — голы забили Федор Смолов и Алексей Миранчук. Вскоре испанцы снова вышли вперед, но Федор Смолов сравнял счет.

За Испанию два из трех голов забил Серхио Рамос — оба с пенальти.

Последнюю минуту матча Денис Глушаков сыграл на позиции голкипера из-за травмы вратаря Андрея Лунева.