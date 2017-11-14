Сборные России и Испании по футболу сыграли 3:3. Россия отыгралась с 0:2, Испания забила два пенальти

Meduza
20:43, 14 ноября 2017
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Сборные России и Испании по футболу сыграли со счетом 3:3 товарищеский матч в Санкт-Петербурге. 

Россия к 35-й минуте проигрывала 0:2, но к 51-й минуте отыгралась — голы забили Федор Смолов и Алексей Миранчук. Вскоре испанцы снова вышли вперед, но Федор Смолов сравнял счет.

За Испанию два из трех голов забил Серхио Рамос — оба с пенальти.

Последнюю минуту матча Денис Глушаков сыграл на позиции голкипера из-за травмы вратаря Андрея Лунева.

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