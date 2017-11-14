«Он лгун, как и его начальник». Константин Райкин — о словах заместителя Мединского про нарушения в театре «Сатирикон»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин ответил на слова заместителя министра культуры Александра Журавского, который заявил, что по итогам проверок в «Сатириконе» обнаружили «достаточно много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра».
«Он лгун, как и его начальник», — сказал Райкин, комментируя РБК высказывания Журавского.
Константин Райкин 13 ноября призвал «как-то урезонить» министра культуры России Владимира Мединского и поставить его на место. Худрук «Сатирикона» при этом назвал министра «начальником нравственности всей Руси, директором честности и доктором исторических и политических наук».
По словам Райкина, его театр в течение года шесть раз проверяла прокуратура. Он выразил уверенность в том, что проверки инициировал Мединский в ответ на его речь на съезде Союза театральных деятелей России в октябре 2016 года. Райкин тогда выступил против цензуры и призвал театральное сообщество объединиться.