Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин ответил на слова заместителя министра культуры Александра Журавского, который заявил, что по итогам проверок в «Сатириконе» обнаружили «достаточно много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра».

«Он лгун, как и его начальник», — сказал Райкин, комментируя РБК высказывания Журавского.