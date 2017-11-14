Лидер движения SERB проиграл суд Навальному

Бекетов требовал миллион рублей компенсации морального вреда за то, что в День России 12 июня сторонники Навального устроили протестную акцию в Москве. По словам Бекетова, акция помешала проведению праздника.

5 октября суд отказался удовлетворить аналогичный иск муниципального депутата Замоскворечья Игоря Брумеля, который требовал от оппозиционера 1,9 миллиона рублей в качестве компенсации.

12 июня сторонники Алексея Навального провели уличные акции в десятках городов России. В митингах приняли участие десятки тысяч человек. По данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1700 человек, около 700 из них — в Москве.

Навальный обвиняет активистов движения SERB в нападении, которое было совершено на него в апреле 2017 года. Тогда в лицо Навальному плеснули зеленкой, врачи диагностировали химический ожог глаза. Полиция взяла показания у участников SERB, но не стала их задерживать.