Главный онколог Минздрава уйдет в отставку

РБК
07:30, 14 ноября 2017
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Директор Российского онокологического центра имени Блохина (РОНЦ), главный внештатный онколог Минздрава РФ Михаил Давыдов уйдет в отставку с 27 ноября, утверждает РБК. Давыдов покинет оба поста, которые он занимает.

По данным РБК, с Давыдовым не продлили контракт на должность директора РОНЦ, который уже истекал. Сам онколог заявил, что уходит с должности по собственному желанию. Он отметил, что не знает, кто придет на его место. Давыдову 70 лет.

1 октября 2017 года в России вступил в силу принятый летом Госдумой закон, который ограничивает предельный возраст главных врачей и их заместителей 65-ю годами. При этом срок пребывания главврача в должности может быть продлен до 70 лет по решению коллектива организации.

РБК
Михаил Давыдов возглавлял Российский онкологический центр имени Блохина, крупнейшую онкологическую клинику России, с 2001 года.
31-летний сын Давыдова Михаил возглавляет с 2016 года НИИ клинической онкологии, основное хирургическое подразделение РОНЦ.
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