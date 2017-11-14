Главный онколог Минздрава уйдет в отставку

Директор Российского онокологического центра имени Блохина (РОНЦ), главный внештатный онколог Минздрава РФ Михаил Давыдов уйдет в отставку с 27 ноября, утверждает РБК. Давыдов покинет оба поста, которые он занимает.

По данным РБК, с Давыдовым не продлили контракт на должность директора РОНЦ, который уже истекал. Сам онколог заявил, что уходит с должности по собственному желанию. Он отметил, что не знает, кто придет на его место. Давыдову 70 лет.