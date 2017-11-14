Гипермаркеты «Ашан» откажутся от бесплатных пакетов

Гипермаркеты «Ашан» по всей России с 15 ноября перестанут выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Такая мера, пояснили в компании, направлена «на снижение негативного влияния на окружающую среду».

На кассах гипермаркетов будут продаваться эко-пакеты (на 40% состоящие из переработанного материала), бумажные пакеты, также многоразовые сумки.

Ранее, напомнила пресс-служба, раздача бесплатных пластиковых пакетов была отменена в магазинах других форматов, входящих в сеть «Ашан».