Гипермаркеты «Ашан» откажутся от бесплатных пакетов

Агентство «Москва»
12:25, 14 ноября 2017
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Гипермаркеты «Ашан» по всей России с 15 ноября перестанут выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Такая мера, пояснили в компании, направлена «на снижение негативного влияния на окружающую среду».

На кассах гипермаркетов будут продаваться эко-пакеты (на 40% состоящие из переработанного материала), бумажные пакеты, также многоразовые сумки.

Ранее, напомнила пресс-служба, раздача бесплатных пластиковых пакетов была отменена в магазинах других форматов, входящих в сеть «Ашан».

«В рамках политики корпоративной социальной ответственности (КСО) компания „Ашан“ уделяет большое внимание устойчивому развитию и берет на себя обязательство по снижению негативного влияния на окружающую среду. Одним из направлений политики КСО компании является сокращение потребления полиэтиленовых пакетов. Ежегодно в Мировой океан сбрасываются миллионы тонн мусора, большую часть которого составляет пластик», — сообщили в пресс-службе.

Агентство «Москва»
В начале ноября «Гринпис» разместил петицию с призывом к пяти крупнейшим на российском рынке продуктовым ритейлерам, в том числе к «Ашану», отказаться от одноразовых пластиковых пакетов (как платных, так и бесплатных), заменив их «многоразовыми альтернативами».
В интервью «Эху Москвы» руководитель проекта «Ноль отходов Гринпис России» Дмитрий Артамонов заявил, что «Ашан» был крупнейшим из российских ритейлеров, который раздавал пакеты бесплатно на кассе.
В сеть «Ашан» входят более 300 магазинов по всей России разного формата — от гипермаркета до «магазина у дома». Первый магазин «Ашан» в России был открыт в 2002 году.
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